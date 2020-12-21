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Barış Pınarı bölgesinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, "Barış Pınarı bölgesinde kahraman komandolarımız bir sızma girişimini daha önleyerek 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." açıklamasında bulundu.

Ömür Melih Üzelce   | 21.12.2020
Barış Pınarı bölgesinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermedik, vermeyeceğiz. Bölgede her türlü tedbiri alan kahraman komandolarımız bir sızma girişimini daha önleyerek 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadelerine yer verildi.


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