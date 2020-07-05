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Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde, bir saldırı girişimini daha önleyen kahraman Mehmetçik, 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.

Muhammed Boztepe   | 05.07.2020
Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/YPG'nin bölgedeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin verilmeyeceği bildirildi.

Açıklamada, "Bölgede her türlü tedbiri alan kahraman komandolarımız, bir saldırı girişimini daha önleyerek 2 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadeleri kullanıldı.

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