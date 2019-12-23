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Barış Manço vefatının 20. yılında 'saygı' albümüyle anılacak

Usta sanatçı Barış Manço, vefatının 20. yılında "saygı" albümüyle anılacak.

Aişe Hümeyra Bulovalı   | 23.12.2019
Barış Manço vefatının 20. yılında 'saygı' albümüyle anılacak

İstanbul

Albümde, Türkiye'de rock müziğin öncülerinden aynı zamanda Anadolu rock türünün kurucuları arasında sayılan Barış Manço'nun eserlerini 20 ünlü şarkıcı seslendirecek.

Gelecek yıl nisan ayında müzikseverlerle buluşturulması planlanan "20. yıl Barış Manço" adlı albüm, Manço Prodüksiyon ve Moko ortak yapımıyla çıkarılacak.

Barış Manço'nun vefatının 20. yılına özel hazırlanacak "saygı" albümünde, sanatçının bilinen ve bilinmeyen 20 şarkısı yer alacak.

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Barış Manço vefatının 20. yılında 'saygı' albümüyle anılacak

Barış Manço vefatının 20. yılında 'saygı' albümüyle anılacak