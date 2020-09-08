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Banka nakil aracından 4,5 milyon lira çalan güvenlik görevlisi yakalandı

Ankara Valisi Şahin, çalıştığı banka nakil aracından 4,5 milyon lira alarak kaçan güvenlik görevlisinin yakalandığını açıkladı.

Enes Kaplan   | 08.09.2020
Banka nakil aracından 4,5 milyon lira çalan güvenlik görevlisi yakalandı Fotoğraf: Ali Balıkçı/AA

Ankara

Ankara Valisi Vasip Şahin, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Kendisine emanet edilen paralarla kaçan banka nakil görevlisi, emniyet birimlerimizin yaptığı başarılı çalışma sonucu paralarla birlikte yakalandı. Polisimizi tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, güvenlik görevlisi Ayhan B'nin Etimesgut ilçesinde saklandığı adresi belirleyen Etimesgut İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ortak operasyon düzenledi. Zanlı çaldığı paralarla yakalandı.


Ayhan B. dün Yenimahalle ilçesinde, çalıştığı banka nakil aracından 4,5 milyon lirayı alarak kaçmış, polis ekipleri Ayhan B'nin yakalanması için çalışma başlatmıştı.

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