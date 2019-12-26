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Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürü Yahşi: Boron'un ünü ülke sınırlarını aştı

Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürü Münir Yahşi, "Çevre dostu bir ürün olan Boron'umuzun ünü ülkemiz sınırlarını aşmıştır. Amerika'ya, Avrupa'ya ihraç edilmeye başlanmıştır." dedi.

Ahmet Pesen   | 26.12.2019
Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürü Yahşi: Boron'un ünü ülke sınırlarını aştı Fotoğraf: Ahmet Pesen/AA

Balıkesir

Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürü Münir Yahşi, Türkiye'nin dünya bor pazarında yüzde 59 pay ile lider konumda olduğuna işaret ederek, "Çevre dostu bir ürün olan Boron'umuzun ünü ülkemiz sınırlarını aşmıştır. Amerika'ya, Avrupa'ya ihraç edilmeye başlanmıştır." dedi.

Etibank, Eti Holding, Eti Bor ve Eti Maden emeklileriyle Eti Maden Şehir Misafirhanesi'nde bir araya gelen Yahşi, burada yaptığı konuşmada, Bandırma Bor İşletmesinin yeni bor ürünlerinin üretiminde daima öncü bir kuruluş olduğunu belirtti.

Yahşi, elle kumanda edilen makinelerden tam otomatik makinelere geçtiklerini aktararak, "Artık üretimde son model teknolojik cihazları, yazılımları kullanıyor, katma değeri yüksek ürünler üretiyoruz. Dünya bor pazarında yüzde 59 payla lider konuma yükseldik. Bandırma Bor İşletmesi yeni bor ürünlerinin üretiminde daima öncü bir kuruluş olmuştur. Şüphesiz bunda sizlerin de çok büyük katkıları vardır." dedi.

Bor Karbür Tesisinin temelinin atıldığını hatırlatan Yahşi, şöyle konuştu:

"Bugün itibarıyla Bandırma'da 8 fabrikada 12 çeşit bor ürünü üretip tüm dünyaya satıyoruz. Boron toz deterjanını 25 Ocak 2019 tarihinde piyasaya sürmüştük. Kısa bir süre önce de renkli, beyaz toz deterjanın yanına renkli beyaz sıvı Boron'u ekledik. Bu ürünleri sizler sayesinde bu kurumda birlikte geliştirdik. Emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Artık çevre dostu bir ürün olan Boron'umuzun ünü ülkemiz sınırlarını aşmıştır. Amerika'ya, Avrupa'ya ihraç edilmeye başlanmıştır. Birkaç aya kadar bulaşık makineleri için deterjan üretmeye de başlıyoruz."

Münir Yahşi, bu ürünlere herkesin sahip çıkması ve tavsiye etmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

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