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Balkondaki saksıların çalınması güvenlik kamerasına yansıdı

Sivas'ta, bir apartmanın giriş katındaki fide dikili saksıların çalınma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Halife Yalçınkaya   | 06.07.2019
Balkondaki saksıların çalınması güvenlik kamerasına yansıdı

Sivas

Sivas'ta Halil Rıfat Paşa Mahallesi Halil Rıfat Paşa Caddesi'nde bir apartmanın giriş katında oturan Yasin Sarıkaya (41), çam ve dut fidesi diktiği saksıları sulamak için balkona çıktığında saksıların yerinde olmadığını fark etti.

Evinin balkonuna taktırdığı güvenlik kamerasının kayıtlarını inceleyen Sarıkaya, iki saksının çalındığını gördü. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde gece saat 01.30 sıralarında kaldırımda yürüyen yaşlı birinin apartmanın giriş katında bulunan evin balkonundaki fide dikili saksıları alarak uzaklaştığı görülüyor.

Özenle büyüttüğü fidelerin çalınmasının üzüntüsünü yaşadığını belirten Sarıkaya, "Çalınan çam ve dut ağacı fidesiydi. Kayda değer bir şey değil ama çalmışlar. Sulamak için balkona çıkmıştım, yerinde göremeyince hanıma sordum. Bilmediğini söyleyince güvenlik kamerası kaydına baktım, saat 01.30 sıralarında bir şahsın etrafı gözetleyerek aldığını gördüm. Önemli bir şey değil ama özenle büyüttüğüm fidanların yerinde olmadığını görünce üzüldüm." dedi.

Sarıkaya'nın şikayeti üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

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