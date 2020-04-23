Euro
7.50
Dolar
6.96
BIST 100
98,524.09
Altın
1,726.11
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Balıkesirli çocuklar 23 Nisan coşkusunu balkonlarda yaşadı

Balıkesir'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla üstü açık otobüs ve vosvosların bulunduğu konvoyla şehir turu atıldı.

İlkan Toprak   | 23.04.2020
Balıkesirli çocuklar 23 Nisan coşkusunu balkonlarda yaşadı

Balikesir

Balıkesirli çocuklar 23 Nisan coşkusunu balkonlarda yaşadı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evlerinde kutlamak zorunda kalan çocuklara bayram coşkusu yaşatmak için kutlama programı düzenledi. Kutlama için süslenen üstü açık otobüs, çocuk şarkıları çalarak sokakları dolaştı. Otobüsteki maskotlar da müzik eşliğinde dans etti. Otobüse "vosvos" araçlar da eşlik etti. ( Balıkesir Büyükşehir Belediyesi - Anadolu Ajansı )

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evlerinde kutlamak zorunda kalan çocuklara bayram coşkusu yaşatmak için kutlama programı düzenledi.

Kutlama için süslenen üstü açık otobüs, çocuk şarkıları çalarak sokakları dolaştı. Otobüsteki maskotlar da müzik eşliğinde dans etti. Otobüse "vosvos" araçlar da eşlik etti. 

Otobüste şehir turu atan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bayram coşkusunu evlerinde yaşayan çocukların sevincine ortak oldu.

Ellerindeki Türk bayraklarıyla konvoyu balkondan coşkuyla izleyen çocukları ve ailelerini selamlayan Yılmaz, "Çocuklarımıza Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız kutlu olsun. 23 Nisan'da evlerimizdeyiz ama sizler için bayramın coşkusunu sokağınıza kadar getirdik." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 sonrası dünyanın şifreleri: Milli yeterlilik ve küresel işbirliği
Bildiğimiz dünyanın sonu: Kovid-19 ve küresel siyaset
Enerjide Kovid-19 darbesi
Kadirov’un virüs çıkışı Putin’le ilişkileri geriyor
Körfez'in Türkiye karşıtı politikalarında yeni sahne Suriye

Benzer haberler

Kadın akrobasi pilotu 23 Nisan'da çocuklar için havalandı

Kadın akrobasi pilotu 23 Nisan'da çocuklar için havalandı

Balıkesirli çocuklar 23 Nisan coşkusunu balkonlarda yaşadı

Sağlık Bakanı Koca'dan 23 Nisan'a özel çocuk üyelerden oluşan Bilim Kurulu videosu

Bakan Çavuşoğlu video konferans ile koltuğunu Antalya'daki şehit çocuğuna devretti

Bakan Çavuşoğlu video konferans ile koltuğunu Antalya'daki şehit çocuğuna devretti
Antalyaspor'dan 23 Nisan'a özel antrenman

Antalyaspor'dan 23 Nisan'a özel antrenman

Umut'un Türk bayrağı isteğini Vefa Sosyal Destek Grubu karşıladı

Umut'un Türk bayrağı isteğini Vefa Sosyal Destek Grubu karşıladı