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Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi: 32 yaralı

Balıkesir'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 32 kişi yaralandı.

Miraç Kaya   | 10.07.2020
Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi: 32 yaralı

Balikesir

Balıkesir'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 32 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Aydın'dan İstanbul'a giden Osman Solmaz'ın kullandığı 61 S 1538 plakalı özel bir turizm firmasına ait yolcu otobüsü, Balıkesir-Bursa Otoyolu'nun Yeniköy mevkisinde devrildi.

Yaklaşık 130 metre sürüklenen otobüsteki 32 kişi yaralandı.

Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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