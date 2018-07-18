BALIKESİR

Balıkesir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 5 muvazzaf asker gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İzmir ve Malatya Cumhuriyet başsavcılıklarınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde örgütle irtibatlı olduğu değerlendirilen 5 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Güvenlik güçlerince eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 2'si il merkezi, 2'si Bandırma ve biri Gönen ilçesinde görevli 5 asker gözaltına alındı.

Şüphelilerin, işlemlerinin ardından ilgili illere gönderileceği belirtildi.

Muhabir: Seyhan Kırıcı