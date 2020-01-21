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Balıkesir merkezli 8 ilde FETÖ/PDY soruşturmasında 10 gözaltı kararı

Balıkesir merkezli 8 ilde, FETÖ/PDY'nin adliye ve ceza infaz kurumlarındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Miraç Kaya   | 21.01.2020
Balıkesir merkezli 8 ilde FETÖ/PDY soruşturmasında 10 gözaltı kararı

Balikesir

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) adliye ve ceza infaz kurumlarındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, aralarında adliye mahrem imamlarıyla irtibatları olduğu iddia edilen icra müdür yardımcısı, infaz koruma memuru ve mübaşirin de bulunduğu şüpheliler hakkında yakalama kararı verildi. 

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Balıkesir, Ankara, Niğde, Elazığ, İstanbul, Kahramanmaraş, Mersin ve Diyarbakır'da 10 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlattı.


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