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Balıkesir merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 25 gözaltı

Balıkesir merkezli 8 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı.

Miraç Kaya   | 11.06.2020
Balıkesir merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 25 gözaltı

Balıkesir

Balıkesir merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 25 şüpheli yakalandı.

Balıkesir Üniversitesinde öğrenciyken FETÖ'nün yurtlarında kaldıkları ve örgütün yapılanmasında yer aldıkları iddia edilen 3'ü polis, 5'i öğretmen 25 zanlı hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Bunun üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Balıkesir, İstanbul, İzmir, Bursa, Kütahya, Antalya, Ağrı ve Şırnak'ta eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Operasyonda zanlıların tamamı gözaltına alındı.

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