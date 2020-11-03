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Balıkesir merkezli 5 ilde FETÖ'nün polis akademisi yapılanmasına yönelik operasyon başlatıldı

Balıkesir merkezli 5 ilde, FETÖ'nün polis akademisi yapılanmasına yönelik operasyonda 15 şüpheli hakkında operasyon başlatıldı.

Miraç Kaya   | 03.11.2020
Balıkesir merkezli 5 ilde FETÖ'nün polis akademisi yapılanmasına yönelik operasyon başlatıldı

Balıkesir

Balıkesir merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) polis akademisi yapılanmasına yönelik operasyonda 15 şüpheli hakkında operasyon başlatıldı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Garson' kod adlı gizli tanıktan ele geçirilen dijital dokümanlarda, Balıkesir Polis Akademisinden ilişiği kesilen ve mahrem imamlar ile irtibatları bulunan kişilerin olduğunu tespit etti.

Çalışmaların genişletilmesiyle, 4 hukuk öğrencisi, 2 tıp fakültesi öğrencisi, 1 kamu yönetimi mezunu, 1 mühendislik fakültesi öğretim görevlisi, 1 mühendislik fakültesinde öğrenci, 1 sosyal bilimler fakültesi öğrencisi, 1 psikoloji ve işletme bölümü öğrencisi, 1 üniversitede büro elemanı, 1 özel şirket çalışanı, 2 SGK kaydı bulunmayan ve Balıkesir'de yaşayan olmak üzere toplam 15 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri yakalamak için Balıkesir, İstanbul, İzmir, Manisa ve Bursa'da eş zamanlı operasyon başlattı.



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