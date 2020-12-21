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Balıkesir merkezli 4 ilde FETÖ soruşturmasında 10 gözaltı kararı

Balıkesir merkezli 4 ilde FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Miraç Kaya   | 21.12.2020
Balıkesir merkezli 4 ilde FETÖ soruşturmasında 10 gözaltı kararı

Balıkesir

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kapatılan bazı banka, dernek, sendika ve okullarında kaydı bulunan 10 kişi için yakalama kararı çıkarıldı. 

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, zanlıları yakalamak amacıyla Balıkesir, İzmir, Çorum ve Mardin'de operasyon başlattı.



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