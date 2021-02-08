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Balıkesir merkezli 38 ilde FETÖ soruşturmasında 54 gözaltı kararı

Balıkesir merkezli 38 ilde FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Miraç Kaya   | 08.02.2021
Balıkesir merkezli 38 ilde FETÖ soruşturmasında 54 gözaltı kararı

Balıkesir

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 36'sı muvazzaf, 2'si emekli, 16'sı meslekten ihraç edilmiş 54 zanlının ankesörlü telefonlarla ardışık arandıkları tespit edilerek haklarında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince sabah saatlerinde şüphelilerin adreslerine eş zamanlı düzenlenen operasyon sürüyor.

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