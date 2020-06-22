Euro
7.68
Dolar
6.84
BIST 100
115,250.10
Altın
1,746.71
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Samatya'daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın çıktı
logo
Türkiye

Balıkesir açıklarında Türk kara sularına itilen 35 sığınmacı kurtarıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Yunan sahil güvenlik ekiplerince Türk kara sularına geri itilen sığınmacılar kurtarıldı.

Suat Salgın   | 22.06.2020
Balıkesir açıklarında Türk kara sularına itilen 35 sığınmacı kurtarıldı Fotoğraf: Suat Salgın/AA

Balıkesir

Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan yabancı uyruklular, lastik botla Güneş Adası sahilinden Ege Denizi'ne açıldı. 

Yunan sahil güvenlik unsurlarının, Türk kara sularına ittiği belirtilen Afganistan uyruklu 35 kişinin yerleri tespit edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı botlarına alınan yabancı uyruklular, Cunda Adası'na getirildi.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu sığınmacılara yiyecek, içecek ve tıbbi malzeme yardımı yapıldı.

Çanakkale açıklarında Türk kara sularına itilen 145 sığınmacı kurtarıldı 

Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan yabancı uyruklular, lastik botlarla Ayvacık sahilinden Ege Denizi'ne açıldı. 

Yunan sahil güvenlik unsurlarının, Türk kara sularına ittiği belirtilen farklı ülkelere mensup 145 sığınmacının yerleri tespit edildi. 

Gülpınar ve Baba Burnu açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı botlarına alınan yabancı uyruklular, Ayvacık'a bağlı Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirildi. 


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Suudi Arabistan: Bu yıl yurt dışından hacı kabul edilmeyecek
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Öztürk: Maske doğru kullanılmadığı takdirde aksesuardan öte geçmez
New York 2. faz normalleşmeye geçti
Türkiye'de Kovid-19'dan 161 bin 533 kişi iyileşti
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34 bin 657'ye yükseldi

Benzer haberler

Balıkesir açıklarında Türk kara sularına itilen 35 sığınmacı kurtarıldı

Balıkesir açıklarında Türk kara sularına itilen 35 sığınmacı kurtarıldı

Kuzey Makedonya'daki sığınmacılar gitti anıları kaldı

Antalya'da güneşli havayı fırsat bilen tatilciler denize girdi

Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 25 şüpheli adliyede

Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 25 şüpheli adliyede

Hesap ödememek için denize atlayan kişiyi Sahil Güvenlik kurtardı

Hesap ödememek için denize atlayan kişiyi Sahil Güvenlik kurtardı
Göç İdaresi Genel Müdürü Ayaz: Ülkemizde bir göç krizi yok

Göç İdaresi Genel Müdürü Ayaz: Ülkemizde bir göç krizi yok