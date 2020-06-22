Balıkesir açıklarında Türk kara sularına itilen 35 sığınmacı kurtarıldı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Yunan sahil güvenlik ekiplerince Türk kara sularına geri itilen sığınmacılar kurtarıldı.
Balıkesir
Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan yabancı uyruklular, lastik botla Güneş Adası sahilinden Ege Denizi'ne açıldı.
Yunan sahil güvenlik unsurlarının, Türk kara sularına ittiği belirtilen Afganistan uyruklu 35 kişinin yerleri tespit edildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığı botlarına alınan yabancı uyruklular, Cunda Adası'na getirildi.
Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu sığınmacılara yiyecek, içecek ve tıbbi malzeme yardımı yapıldı.
Çanakkale açıklarında Türk kara sularına itilen 145 sığınmacı kurtarıldı
Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan yabancı uyruklular, lastik botlarla Ayvacık sahilinden Ege Denizi'ne açıldı.
Yunan sahil güvenlik unsurlarının, Türk kara sularına ittiği belirtilen farklı ülkelere mensup 145 sığınmacının yerleri tespit edildi.
Gülpınar ve Baba Burnu açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı botlarına alınan yabancı uyruklular, Ayvacık'a bağlı Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirildi.
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