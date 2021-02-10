Balıkçıların ağına Akdeniz'de nadir görülen ay balığı takıldı
Adana'nın Karataş ilçesinde, balıkçıların oltasına takılan ay balığı denize salındı.
Adana
Adana'nın Karataş ilçesinde, balıkçıların oltasına takılan ay balığı denize salındı.
Avlamak için tekneyle Karataş Limanından denize açılan balıkçıların ağına, Akdeniz'de nadir görülen ve bilimsel adı "mola mola" olan ay balığı takıldı.
Balıkçılar, yaklaşık 250 kilogram ağırlığındaki ay balığını ağdan kurtarıp denize bıraktı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.