Euro
8.83
Dolar
7.37
BIST 100
1,077.30
Altın
1,990.43
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Balıkçılar 'Vira bismillah' dedi tezgahlar şenlendi

Denizlerde av yasağının sona ermesiyle balık tezgahlarında bolluk yaşanıyor.

Mustafa Çavuş   | 01.09.2020
Balıkçılar 'Vira bismillah' dedi tezgahlar şenlendi Fotoğraf: Mustafa Çavuş / AA

Samsun

Samsun'da av yasağının kalkmasıyla tekneleriyle gece denize açılarak ağlarını bırakan balıkçılar, limanlara kasalar dolusu balıkla döndü. İstiklal Caddesi'nde balıkçılık yapan Recep Erdoğan, AA muhabirine, sezonun açılmasından dolayı yaşadıkları mutluluğunu dile getirdi.

Sezonun ilk gününün oldukça bereketli geçtiğini ifade eden Erdoğan, "Yeni sezonun ilk gününde bol miktarda istavrit, palamut, mezgit ve barbunya avlandı. Geçen sezonun ilk gününden çok daha iyi bir av sezonuna başladık. Havanın soğumaya başlamasıyla balık daha da bollaşacak. Denizde balık görünüyor. Bereketli bir sezon geçireceğimizi düşünüyoruz." dedi.

Erdoğan, ilk gün tezgahta palamudun tanesinin 10 lira, istavritin kilosunun 15 lira, mezgitin ve barbunun kilosunun ise 25 liradan satışa sunulduğunu sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
David Silva koronavirüse yakalandı
Çin'de 10, Hong Kong'da 9, Güney Kore’de 235 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi
DSÖ Avrupa Bölgesi ülkeleri okullara güvenli dönüşe ilişkin tavsiye edilecek önlemleri belirledi
Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Hindistan'da 819, Brezilya'da 553, Meksika'da 256 öldü
Afrika'da son 24 saatte 6 bin 941 Kovid-19 vakası tespit edildi

Benzer haberler

Balıkçılar 'Vira bismillah' dedi tezgahlar şenlendi

Balıkçılar 'Vira bismillah' dedi tezgahlar şenlendi

Balıkçılar 'vira bismillah' dedi

Denizlerde palamudun bol olması bekleniyor

Karadenizli balıkçılar Kovid-19 tedbirleriyle 1 Eylül'de denize açılacak

Karadenizli balıkçılar Kovid-19 tedbirleriyle 1 Eylül'de denize açılacak

'Denizin kırmızı etli balığı' palamut 10 liradan tezgahlarda

'Denizin kırmızı etli balığı' palamut 10 liradan tezgahlarda
Filistin direniş grupları: İsrail'in Gazzeli balıkçılara yönelik ihlallerde bulunmasına izin vermeyeceğiz

Filistin direniş grupları: İsrail'in Gazzeli balıkçılara yönelik ihlallerde bulunmasına izin vermeyeceğiz