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Türkiye

Balıkçı tekneleri hamsi dolu ambarlarla limana dönüyor

Türkiye'nin farklı noktalarından Sinop'a gelen balıkçılar, binlerce ton hamsi avlayarak limana dönüyor.

Gökhan Gücüklüoğlu   | 05.11.2019
Balıkçı tekneleri hamsi dolu ambarlarla limana dönüyor Fotoğraf: Gökhan Gücüklüoğlu / AA

Sinop

Karadeniz'in Sinop açıklarında avlanan çok sayıda balıkçı teknesi, limana hamsi dolu ambarlarla dönüyor.

Ekmeğini denizden çıkaran balıkçıların yüzünü hamsi bereketi güldürüyor.

Hava şartlarının izin verdiği günlerde denize açılan balıkçılar, tonlarca hamsi avlıyor.

Teknelerle kıyıya getirilen hamsilerin bir bölümü, işlenmek üzere fabrikalara gönderiliyor.

Sinop Abalı Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Ömer Tuncer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hamsi avcılığının çok iyi geçtiğini söyledi.

Avcılığın bol olmasının hem kendilerini hem de vatandaşları memnun ettiğini vurgulayan Tuncer, "İnşallah hamsi avcılığı artarak devam eder. Balıkçılarımız maddi açıdan gelir elde ederken, vatandaş da ucuza balık tüketme fırsatı yakalıyor." diye konuştu.

"Son 15 yılın en verimli sezonu"

Balıkçı Melih Koyuncu ise Bandırma'dan hamsi avcılığı yapmak üzere Sinop'a geldiklerini belirtti.

Birkaç yıldır hamsi avcılığında düşüş yaşandığına işaret eden Koyuncu, "Ancak bu sezon son 15 yılın en verimli sezonunu geçiriyoruz. Umudumuz, aralık ayı sonuna kadar avcılığın böyle devam etmesi. Örneğin biz bir gecede 30 ton hamsi avladık. Diğer tekneler de aynı avcılığı yapıyor. Hamsi yüzümüzü güldürmeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

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