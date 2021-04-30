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Bakanlardan Pençe-Yıldırım Harekatı'nda şehit düşen askerler için taziye mesajı

Pençe-Yıldırım Harekatı'nda şehit düşen uzman çavuş Mehmet Kırmızı ve piyade sözleşmeli er Müslüm Toprak için bazı bakanlar taziye mesajı yayımladı.

Barış Gündoğan   | 30.04.2021
Bakanlardan Pençe-Yıldırım Harekatı'nda şehit düşen askerler için taziye mesajı

Ankara

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Twitter hesabından başsağlığı mesajı paylaştı. Yanık, "Kahraman Mehmetçiklerimiz Müslüm Toprak ve Mehmet Kırmızı'ya Allah’tan rahmet, ailelerimize ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin mekanı cennet, makamı ali olsun." ifadelerini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de mesajında, şehit askerlere Allah'tan rahmet, Türk milletine başsağlığı dileğinde bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından, "Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Yıldırım Harekatı'nda şehit olan kahraman Mehmetçiklerimiz Müslüm Toprak ve Mehmet Kırmızı'ya Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." paylaşımını yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise Twitter adresinden yaptığı açıklamada, şehit askerler Kırmızı ve Toprak'a Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diledi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Mehmetçiğimizin Irak'ın kuzeyinde hain terör örgütüne karşı sürdürdüğü Pençe-Yıldırım Harekatı'nda şehit olan kahramanlarımız uzman çavuş Mehmet Kırmızı ve piyade sözleşmeli er Müslüm Toprak'a Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

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