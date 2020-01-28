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Bakanlar Soylu ve Koca Elazığ'da cemevinde depremzedeleri ziyaret etti

İçişleri Bakanı Soylu ve Sağlık Bakanı Koca, Elazığ'da cemevinde depremzedelerle görüştü.

Kerem Kocalar,Anıl Bağrık,Mehmet Akif Parlak   | 28.01.2020
Bakanlar Soylu ve Koca Elazığ'da cemevinde depremzedeleri ziyaret etti Fotoğraf: Barış Oral / AA

Diyarbakır

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sivrice ilçesindeki temaslarının ardından helikopter ile depremden zarar gören kırsal bölgeler ile çadır kurulan alanları inceledi.

Daha sonra Ehlibeyt Cemevi ve Kültür Merkezine geçen Soylu ve Koca, buraya yerleştirilen depremzede ailelere geçmiş olsun dileklerini iletip, bir süre sohbet etti.

Bakanlar daha sonra valilik tarafından cemevinde yapılan yemek dağıtımını inceledi.

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