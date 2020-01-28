Bakanlar Soylu ve Koca Elazığ'da cemevinde depremzedeleri ziyaret etti
İçişleri Bakanı Soylu ve Sağlık Bakanı Koca, Elazığ'da cemevinde depremzedelerle görüştü.
Diyarbakır
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sivrice ilçesindeki temaslarının ardından helikopter ile depremden zarar gören kırsal bölgeler ile çadır kurulan alanları inceledi.
Daha sonra Ehlibeyt Cemevi ve Kültür Merkezine geçen Soylu ve Koca, buraya yerleştirilen depremzede ailelere geçmiş olsun dileklerini iletip, bir süre sohbet etti.
Bakanlar daha sonra valilik tarafından cemevinde yapılan yemek dağıtımını inceledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.