Bakanlar Soylu ve Koca depremden etkilenen Gezin köyünde incelemelerde bulundu
İçişleri Bakanı Soylu ve Sağlık Bakanı Koca, Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen Maden ilçesinin Gezin köyünde incelemelerde bulundu.
Diyarbakir
Bakanlar Süleyman Soylu ve Fahrettin Koca, Gezin köyünde yıkılan, enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğü binada inceleme yaptı, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu'ndan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.
Burada vatandaşlarla bir süre görüşen Soylu ve Koca daha sonra Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince oluşturulan Gezin Yardım Koordinasyon Merkezi'ni gezdi.
Bakan Soylu, yaptığı açıklamada, yıkılan ev ve iş yerleri ile ilgili gerekenin yapılacağını belirterek, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 360'ı aşkın kişi ile hasar tespit çalışmalarını yürüttüğünü söyledi.
Soylu, "Aynı zamanda bir şey daha yaptık. AFAD ve İçişleri Bakanlığı olarak buraları özellikle genel afete yönelik etkililik altına aldık. Burada tek tek tespit yapacağız. Buradaki şartlar çerçevesinde Maden'e ne yapıyorsak buraya da hızlı bir şekilde yapacağız ve başaracağız." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.