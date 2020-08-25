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Türkiye

Bakanlar Soylu, Kurum ve Dönmez, Dereli ilçesinde incelemelerde bulundu

Bakanlar Soylu, Kurum ve Dönmez, sel felaketinin yaşandığı Dereli'de vatandaşların taleplerini dinliyor.

Hayati Akçay   | 25.08.2020
Bakanlar Soylu, Kurum ve Dönmez, Dereli ilçesinde incelemelerde bulundu

Ordu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Dereli ilçesinde incelemelerde bulundu.

Bakanlar Soylu, Kurum ve Dönmez, akşam saatlerinde geldikleri Dereli ilçesinde devam eden temizlik çalışmalarını inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

İlçe esnafıyla görüşen Bakanlar Soylu, Kurum ve Dönmez, sel ve heyelandan etkilenen vatandaşların sorunları ile taleplerini dinledi.

Bakanlar, ilçede vatandaşlara sıcak yemek ve su dağıtan bazı kurumların çadırlarını da ziyaret ederek, çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

İlçenin bir bölümüne elektrik verildi

Öte yandan sel sonrası elektrik kesilen ilçeye jeneratör desteğiyle elektrik verildi.

İlçenin bir kısmının kullanmaya başladığı elektrikle ilgili cami hoparlöründen tasarruflu kullanılması yönünde anons yapıldı. 


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