Bakanlar Akar ve Soylu'ya suikast talimatını itiraf eden PKK'lı Sonay Bakar'a müebbet hapis
Milli Savunma Bakanı Akar ve İçişleri Bakanı Soylu'ya suikast talimatı aldığını itiraf eden PKK'lı Sonay Bakar, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Ankara
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