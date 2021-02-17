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Bakanlar Akar ve Soylu'ya suikast talimatını itiraf eden PKK'lı Sonay Bakar'a müebbet hapis

Milli Savunma Bakanı Akar ve İçişleri Bakanı Soylu'ya suikast talimatı aldığını itiraf eden PKK'lı Sonay Bakar, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Cemil Murat Budak,Serdar Açıl   | 17.02.2021
Bakanlar Akar ve Soylu'ya suikast talimatını itiraf eden PKK'lı Sonay Bakar'a müebbet hapis

Ankara
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya suikast talimatı aldığını itiraf eden PKK'lı Sonay Bakar, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

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