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Bakan Ziya Selçuk denizde boğulan lise öğrencisinin ailesine başsağlığı diledi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Antalya'da denizde boğularak yaşamını yitiren lise öğrencisinin ailesine başsağlığı diledi.

Esin Işık   | 02.08.2020
Bakan Ziya Selçuk denizde boğulan lise öğrencisinin ailesine başsağlığı diledi

Ankara

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Antalya'nın Alanya ilçesinde gece saatlerinde girdiği denizde boğulan Selçuklu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Teknolojisi 12. sınıf öğrencisi Muhammed Uzer'in ailesine telefon etti.

Bakan Selçuk, üzüntülerini paylaştığı aileye taziyelerini iletti.


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Bakan Ziya Selçuk denizde boğulan lise öğrencisinin ailesine başsağlığı diledi

Bakan Ziya Selçuk denizde boğulan lise öğrencisinin ailesine başsağlığı diledi