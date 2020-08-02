Bakan Ziya Selçuk denizde boğulan lise öğrencisinin ailesine başsağlığı diledi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Antalya'da denizde boğularak yaşamını yitiren lise öğrencisinin ailesine başsağlığı diledi.
Ankara
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Antalya'nın Alanya ilçesinde gece saatlerinde girdiği denizde boğulan Selçuklu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Teknolojisi 12. sınıf öğrencisi Muhammed Uzer'in ailesine telefon etti.
Bakan Selçuk, üzüntülerini paylaştığı aileye taziyelerini iletti.
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