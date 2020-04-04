Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan gençlere 'Yarım kalmayalım, evde kalalım' çağrısı
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "Gelin gençler, Kovid-19'la hep beraber mücadele ederken, yarım kalmış ne varsa evlerimizde tamamlayalım. Yeter ki hiç kimse sevdiklerini kaybetmesin; hiçbir hayat yarım kalmasın." çağrısında bulundu.
Ankara
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Instagram üzerinden kanaviçe fotoğrafına yer vererek kendi yaşamında yapmak isteyip de ertelediği şeylere ilişkin duygusal bir paylaşımda bulundu.
Gençlere evdeyken yarım kalmış, bugüne kadar isteyip de yapamadıkları işleri tamamlayabilecekleri tavsiyesinde bulunan Selçuk, şunları kaydetti:
"01.01.2000 sonrası doğumlu olmak... 2000 yılında mezun olmuştum üniversiteden. 20 yıl sonra bugün, hayatın inanılmaz hızında ne çok yarımlar kalmış hayatta. İlkokul yaz ayları hatırası yarım kalmış bir kanaviçe seccade... Yarısı okunmuş kitaplar... Online başlanılıp başlanılıp yarısına gelinmiş dil dersleri... Yarım kalmış diyetler. En son IF'te kalmıştık, beraber tekrar başlasak mı?
Annemin ve kayınvalidemin yemek tariflerini kayda geçirme hayallerim... Adı bile hazırdı oysa: 'Yitmesin Diye Ailemin Tatları.' Her yeni yılda alınan nice hobi kararları... Gelin gençler, Kovid-19'la hep beraber mücadele ederken, yarım kalmış ne varsa evlerimizde tamamlayalım. Mesafeleri uzak tutmamız gerekse de teknoloji en çok gençlere yakın. Sevdiklerimizi her gün arayalım. Yeter ki hiç kimse sevdiklerini kaybetmesin; hiçbir hayat yarım kalmasın. Şimdi büyüklerini koruma sırası siz gençlerde..."
Bakan Selçuk paylaşımında "Yarım kalmayalım, evde kalalım" etiketini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.