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Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan Elazığ'da genç kızın babası tarafından öldürülmesine tepki

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Elazığ'da 20 yaşındaki Merve K'nin babası tarafından öldürülmesine sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Buket Güven   | 17.06.2020
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan Elazığ'da genç kızın babası tarafından öldürülmesine tepki

Ankara

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Elazığ'da Merve kızımızın katledilmesi hepimizi derinden üzdü. Şiddet kimden ve nereden gelirse gelsin asla kabul edilemez. Şiddetle mücadelemizi sıfır tolerans ilkesiyle sürdürmeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi. 

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