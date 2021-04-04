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Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: Türkiye'de milli iradeye ayar verme devri çoktan kapandı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye'de milli iradeye ayar verme devrinin çoktan kapandığını bildirdi.

Muhammed Nuri Erdoğan   | 04.04.2021
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: Türkiye'de milli iradeye ayar verme devri çoktan kapandı

Ankara

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Türkiye'de milli iradeye ayar verme devri çoktan kapandı. Bu vesayetçi alışkanlıklardan kurtulamayanlar, 15 Temmuz'da milletimizin verdiği cevabı çabuk unutmuş olmalı. Hiç kimse kendini milletin gücünün üstünde göremez!" ifadelerini kullandı.

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