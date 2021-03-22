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Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: Kadına yönelik şiddetle mücadeledeki net duruşumuz bir metine indirgenemez

Bakan Selçuk, Türkiye'nin kadına yönelik şiddetle mücadeledeki net duruşunun, çeşitli sebeplerle diğer Konsey ülkelerinde de tartışılan bir metine indirgenemeyeceğini belirtti.

Hamdi Çelikbaş   | 22.03.2021
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: Kadına yönelik şiddetle mücadeledeki net duruşumuz bir metine indirgenemez

Ankara

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kamuoyunda "İstanbul Sözleşmesi" olarak bilinen Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi'ne ilişkin değerlendirmede bulunarak, şunları kaydetti:

"Dünyada 200'e yakın ülke var. 47 Avrupa Konseyi üyesinden 19'u çekinceyle onay vermiş, 11'i imzalayıp onaylamamış, 2'si işlem yapmamış. Dolayısıyla kadına yönelik şiddetle mücadeledeki net duruşumuz çeşitli sebeplerle diğer Konsey ülkelerinde de tartışılan bir metine indirgenemez."

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