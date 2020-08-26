Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: Giresun’da SGK prim ödeme süresi ertelendi
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanı Selçuk, Giresun’da SGK prim ödeme süresinin 31 Aralık'a, SGK’ya verilecek prim belgelerinin süresinin de 15 Aralık’a ertelendiğini bildirdi.
Ankara
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Giresun’da SGK prim ödeme süresinin 31 Aralık'a, SGK’ya verilecek prim belgelerinin süresinin de 15 Aralık’a ertelendiğini bildirdi.
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