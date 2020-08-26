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Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: Giresun’da SGK prim ödeme süresi ertelendi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanı Selçuk, Giresun’da SGK prim ödeme süresinin 31 Aralık'a, SGK’ya verilecek prim belgelerinin süresinin de 15 Aralık’a ertelendiğini bildirdi.

Burcu Çalık Göçümlü   | 26.08.2020
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: Giresun’da SGK prim ödeme süresi ertelendi

Ankara

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Giresun’da SGK prim ödeme süresinin 31 Aralık'a, SGK’ya verilecek prim belgelerinin süresinin de 15 Aralık’a ertelendiğini bildirdi.

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