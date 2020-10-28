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Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: Ekim ayında 89 bin anneye doğum yardımı yapıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ekim ayına ilişkin doğum yardımı uygulaması kapsamında 89 bin anneye toplam 39,4 milyon lira ödeme gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Burcu Çalık Göçümlü   | 28.10.2020
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: Ekim ayında 89 bin anneye doğum yardımı yapıldı

Ankara

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yazılı açıklamasında, doğum yardımı uygulaması hakkındaki bilgileri paylaştı. 

Ailenin önemine dikkati çeken Selçuk, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da üzerinde durduğu gibi nesli muhafaza etmenin yolu aile kurumuna sahip çıkmaktan geçiyor. Toplumu korumak da ancak aileyi korumakla mümkündür. Bu anlayışla aile kurumunu güçlendirecek politikalara özel önem veriyor, annelerimizi desteklemeye devam ediyoruz. Annelerimize verdiğimiz doğum yardımı da hem annelerimiz hem de ailelerimiz için yürüttüğümüz çalışmalardan biri." değerlendirmesinde bulundu.

Doğum yardımlarının, herhangi bir gelir kıstasına bakılmaksızın yeni doğum yapan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı tüm anneleri kapsadığına dikkati çeken Selçuk, uygulamaya başvuran annelerin birinci bebeği için 300, ikincisi için 400, üçüncü ve sonrakiler için de 600 lira ödeme gerçekleştirildiğini anımsattı.

Selçuk, "Ekim ayına ilişkin doğum yardımı uygulaması kapsamında 89 bin annenin hesabına toplam 39,4 milyon lira yatırdık." ifadesini kullandı.

Uygulamanın başladığı günden bugüne kadar 6,1 milyon çocuk için toplam 2,6 milyar lira doğum yardımı yaptıklarına işaret eden Selçuk, doğum yardımlarının kapsamının 2019'da başlatılan Çoklu Doğum Yardım Programı ile genişletildiğini kaydetti.

Bakan Selçuk, bu program kapsamında da ikiz ve üçüz bebek sahibi olan ihtiyaç sahibi ailelere iki yıl süresince çocuk başına aylık 150 lira destek sağladıklarını vurguladı.

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