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Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: 700 bini aşkın kamu işçimizin ilave tediyeleri bugün hesaplara yatırılıyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "700 bini aşkın kamu işçimizin ilave tediyeleri bugün hesaplara yatırılıyor." dedi.

Burcu Çalık Göçümlü,Zafer Çakmak   | 29.01.2021
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: 700 bini aşkın kamu işçimizin ilave tediyeleri bugün hesaplara yatırılıyor

Ankara

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 700 bini aşkın kamu işçisinin 13 günlük ilave tediyelerinin bugün hesaplara yatırılacağını bildirdi.

Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, 31 Aralık'ta Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı'nın ardından kamuda çalışan işçilere ödenecek ilave tediyelerin, kamu kurumlarınca bugünden itibaren hesaplara yatırılmaya başlanacağını kaydetti.

Selçuk, "Birinci ilave tediyenin 13 günlük ilk taksiti bugün ödenecek. İkinci taksit ise 11 Mayıs'ta hesaplara yatırılacak. Yer altı maden işçilerine yapılacak ilave tediyenin tamamı ise 24 Aralık'ta ödenecek." ifadelerini kullandı.

Kamu işçilerine ödenen ilave tediyelerin 52 günlük olduğuna, ikişer taksitte ödendiğine işaret eden Selçuk, 6772 sayılı Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılması Hakkında Kanun gereği kamu işçisine ödenen ilave tediyelere, taşerondan kadroya geçen işçilerin dahil olduğunu anımsattı.

Bakan Selçuk, "Bakanlık olarak her zaman olduğu gibi Türkiyemiz için değer üreten, kalkınmamızın en büyük destekçisi olan işçi kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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