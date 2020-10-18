Euro
9.32
Dolar
7.94
BIST 100
1,192.73
Altın
1,899.18
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin 11. Olağan Kongresi’nde konuşuyor
logo
Türkiye

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: 65 ilacı daha geri ödeme listesine aldık

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, 1’i kanser, 8’i solunum hastalıkları, 5’i diyabet olmak üzere 65 ilacı daha geri ödeme listesine aldıklarını açıkladı.

Aylin Dal   | 18.10.2020
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: 65 ilacı daha geri ödeme listesine aldık

Ankara

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 1’i kanser, 8’i solunum hastalıkları, 5’i diyabet olmak üzere 65 ilacı daha geri ödeme listesine aldıklarını açıkladı.

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 tekrar geçirilebilir
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 39 milyon 964 bini aştı
Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Hindistan'da 1033 kişi öldü
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 vaka sayısı ve ölümler artıyor
Fransa'da sokağa çıkma yasağı başladı

Benzer haberler

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: 65 ilacı daha geri ödeme listesine aldık

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: 65 ilacı daha geri ödeme listesine aldık

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, 81 ilden kız çocuklarıyla görüştü

Bakan Selçuk: 159 bine yakın işverene 950 milyon lira Normalleşme Desteği sağladık

Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti ödemeleri bugün başlayacak

Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti ödemeleri bugün başlayacak