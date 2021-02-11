Euro
8.56
Dolar
7.06
BIST 100
1,547.11
Altın
1,837.14
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, 6 yıl önce katledilen Özgecan Aslan'ı andı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Aramızdan ayrılışının 6. yılında Özgecan'ı rahmetle anıyorum. Özgecanlar hayattan koparılmasın diye şiddetin her türlüsüne 'ama'sız, 'fakat'sız hayır diyoruz." ifadesini kullandı.

Burcu Çalık Göçümlü   | 11.02.2021
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, 6 yıl önce katledilen Özgecan Aslan'ı andı

Ankara

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Mersin'in Tarsus ilçesinde 6 yıl önce evine gitmek için bindiği minibüste 19 yaşında katledilen ve kadına yönelik şiddetin simge isimlerinden biri haline gelen Özgecan Aslan'ı andı.

Paylaşımında Aslan'ın fotoğrafına yer veren Selçuk, şunları kaydetti:

"Aramızdan ayrılışının 6. yılında Özgecan'ı rahmetle anıyorum. Özgecanlar hayattan koparılmasın diye şiddetin her türlüsüne 'ama'sız, 'fakat'sız hayır diyoruz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Meksika, Çin ilaç şirketi CanSino'nun geliştirdiği Kovid-19 aşısının acil kullanımını onayladı
Ukrayna Rus aşısının tescilini yasakladı
Koronavirüs salgınında son 24 saat
DSÖ, Oxford-AstraZeneca'nın Kovid-19 aşısının yetişkinlerde kullanılmasını tavsiye etti
ERÜ'de Kovid-19 aşı adayının faz-2 çalışmalarında ilk doz gönüllülere uygulanmaya başlandı

Benzer haberler

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, 6 yıl önce katledilen Özgecan Aslan'ı andı

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, 6 yıl önce katledilen Özgecan Aslan'ı andı

Twitter, 2020'de 3,7 milyar dolarlık gelir elde etti

Ocak ayına ait Nakdi Ücret Desteği ödemeleri yapılmaya başlandı

Sosyal Koruma Kalkanı ile vatandaşlara aktarılan kaynak 49 milyar liraya yaklaştı

Sosyal Koruma Kalkanı ile vatandaşlara aktarılan kaynak 49 milyar liraya yaklaştı
İletişim Başkanı Altun: 7 Şubat MİT Krizi, Cumhurbaşkanımızın kararlı duruşuyla bertaraf edildi

İletişim Başkanı Altun: 7 Şubat MİT Krizi, Cumhurbaşkanımızın kararlı duruşuyla bertaraf edildi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Halk iradesinin böylesine fütursuzca bir sansüre maruz kalması kabul edilemez

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Halk iradesinin böylesine fütursuzca bir sansüre maruz kalması kabul edilemez