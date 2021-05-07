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Bakan Varank dün görülen gökyüzündeki parlamaların nedenini açıkladı

Sevgi Ceren Gökkoyun   | 07.05.2021
Bakan Varank dün görülen gökyüzündeki parlamaların nedenini açıkladı

Ankara
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, dün saat 22.05 civarında görülen gökyüzündeki parlamaların Starlink Leo Uyduları Güneş Panellerinden kaynaklandığını bildirdi

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