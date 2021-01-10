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Bakan Varank: CHP Genel Başkanının demokrasimiz için oluşturduğu tehlike her geçen gün büyüyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Sözde değil özde faşist CHP Genel Başkanının demokrasimiz için oluşturduğu tehlike her geçen gün büyüyor." ifadesini kullandı.

Enes Duran   | 10.01.2021
Bakan Varank: CHP Genel Başkanının demokrasimiz için oluşturduğu tehlike her geçen gün büyüyor

Ankara

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter'dan yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kullandığı "sözde cumhurbaşkanı" ifadesine tepki gösterdi.

Varank, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Sözde değil özde faşist CHP Genel Başkanının demokrasimiz için oluşturduğu tehlike her geçen gün büyüyor. İlk kez milletimizin doğrudan oylarıyla seçtiği Cumhurbaşkanımıza yönelik hezeyanları, planlı bir senaryonun parçası demokrasiden yana olan herkes bu faşizme karşı durmalı."

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