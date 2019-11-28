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Bakan Turhan'dan 'Atlas Global Havayolları' açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, "Uçuşlarını durdurduğunu açıklayan Atlas Global Havayollarının Sivil Havacılık Genel Müdürlüğündeki 500 bin dolarlık teminat mektubu nakde çevirilecek." dedi.

Arife Yıldız Ünal,Erhan Cihan Ünal   | 28.11.2019
Bakan Turhan'dan 'Atlas Global Havayolları' açıklaması

TBMM

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, uçuşlarını durdurduğunu açıklayan Atlas Global Havayollarının Sivil Havacılık Genel Müdürlüğündeki (SHGM) 500 bin dolarlık teminat mektubunun nakde çevirileceğini belirterek, "Atlas Global ile ilgili önceliğimiz, yolcuların mağduriyetlerini gidermektir." dedi.

Turhan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Bakanlığının bütçesi üzerindeki görüşmelerde milletvekillerinin yönelttiği soru ve eleştirilerini yanıtladı.

Atlas Global Havayollarına ilişkin soruları cevaplayan Bakan Turhan, sivil havacılık kurallarına göre uçuşlarını durduran, uçuşu durdurulan veya ruhsatı iptal edilen havayollarının SHGM'de mevcut olan teminatlarının nakde çevirilerek, yolcuların diğer havayollarıyla tarifeli seferler için 5 günlük, tarifesiz seferler için 10 günlük sürede taşınmasının mümkün olduğunu söyledi.

Yolcuların mağduriyetlerinin giderilmesi için çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Turhan, havayolu şirketinin yetkilileriyle görüşmelerinin sürdüğünü ve yetkililerin geçici olarak uçuşları durdurduklarını söylediklerini aktardı.

Söz konusu havayolu şirketinin SHGM'deki 500 bin dolarlık teminat mektubunun nakde çevirileceğini ifade eden Cahit Turhan, "Atlas Global ile ilgili önceliğimiz, yolcuların mağduriyetlerini gidermektir." diye konuştu.

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