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Bakan Soylu'ya, depremzedeler için bağışlanan yüzük teslim edildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Konya'nın Kadınhanı ilçesinde yaşayan 73 yaşındaki Fatma Yıldız'ın, eşinin 3 ay önce kendisine hediye ettiği ve depremzedelere ulaştırılması için verdiği yüzüğü Elazığ'da teslim aldı.

Orhan Onur Gemici   | 29.01.2020
Bakan Soylu'ya, depremzedeler için bağışlanan yüzük teslim edildi Fotoğraf: Barış Oral/AA

Elazığ

Kadınhanı Belediye Başkanı Badem, Elazığ depremzedeleri için ilçede toplanan yardımları teslim etmek için Elazığ Valiliğine geldi.

Burada İçişleri Bakanı Soylu ile görüşen Badem, Yıldız'ın yüzüğünü Soylu'ya teslim etti.

Badem, Yıldız'ın eşinin kendisine hediye ettiği yüzüğü depremzedelerin ihtiyaçları için Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teslim edilmesini istediğini aktardı.

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde yaşayan 73 yaşındaki Fatma Yıldız'ın, eşinin 3 ay önce kendisine hediye ettiği evlilik yüzüğünü, Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere ulaştırılması için ilçe belediye başkanı Mehmet Badem'e vermişti.

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