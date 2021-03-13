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Bakan Soylu'nun vefat eden annesine ithaf edilen operasyonda 283 bin uyuşturucu hap yakalandı

Adana'da iki adrese düzenlenen operasyonda yaklaşık 283 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 8 zanlı gözaltına alındı.

Eren Bozkurt,Ozan Efeoğlu   | 13.03.2021
Bakan Soylu'nun vefat eden annesine ithaf edilen operasyonda 283 bin uyuşturucu hap yakalandı Fotoğraf: Ozan Efeoğlu/AA

Adana

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Ova Mahallesi'nde iki eve uyuşturucu hap saklandığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Terör ekiplerinin de destek verdiği operasyonda polis, kapıyı kırarak girdiği adreslerde bulunan 8 kişiyi gözaltına aldı.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

Ele geçirilen uyuşturucu haplar da İl Emniyet Müdürlüğünde sergilendi.

"Servet Anne" yazdılar

Polisler, operasyonu hayatını kaybeden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu'ya ithaf etti.

Ekipler, ele geçirilen haplarla "Servet Anne" yazdı.

Vali Süleyman Elban, emniyette gazetecilere yaptığı açıklamada, narkotik ekiplerinin güzel bir çalışmaya imza attığını söyledi.

İki adreste, 48 kilo 150 gram ağırlığında 282 bin 900 hap ele geçirildiğini belirten Elban, şunları kaydetti:

"Son dönemde bu kadar büyük çaplı captagon yakalanmamıştı. Bunları temin eden 8 kişi de bu operasyonda gözaltına alındı. Bunlar, ahşaplar içine zulalanmış ve yurt dışına götürülmek üzere Adana'mızda hazırlıkları yapılırken arkadaşlarımızın yapmış olduğu istihbari çalışmalar ve projeli çalışmayla, bugün düzenlenen operasyonla böyle büyük bir miktar uyuşturucuyu ele geçirildi. Adana ve ülke olarak uyuşturucuyla mücadeledeki operasyonlarımız kararlılıkla sürecek."

Elban, polislerin operasyonu, hayatını kaybeden Bakan Soylu'nun annesi Servet Soylu'ya ithaf ettiğini aktararak, "Arkadaşlarımız böyle bir jest yapmak istediler. Başta Sayın Bakanımız olmak üzere tüm yakınlarına sabırlar diliyoruz." ifadesini kullandı.

Daha sonra Vali Elban, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci ve operasyonu gerçekleştiren ekiplerle fotoğraf çektirdi.


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