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Bakan Soylu'dan Yargıtay ve Danıştay başkanlarına ziyaret

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yargıtay Başkanlığına seçilen Mehmet Akarca ile Danıştay Başkanlığına seçilen Zeki Yiğit'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Orhan Onur Gemici   | 08.07.2020
Bakan Soylu'dan Yargıtay ve Danıştay başkanlarına ziyaret

Ankara

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yargıtay Başkanlığına seçilen Mehmet Akarca ile Danıştay Başkanlığına seçilen Zeki Yiğit'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda, ziyaretlere ilişkin fotoğraflara yer verildi.

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