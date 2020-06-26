Bakan Soylu'dan kadınların önemine ilişkin paylaşım
İçişleri Bakanı Soylu, güçlü Türk kadınının, her daim medeniyetin, Türkiye'nin ve insanlığın taşıyıcısı olduğunu belirtti.
Ankara
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, güçlü Türk kadınının, her daim medeniyetin, Türkiye'nin ve insanlığın taşıyıcısı olduğunu belirtti.
Güçlü Türk Kadını, her daim medeniyetimizin, ülkemizin, insanlığın taşıyıcısı olmuştur.— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) June 26, 2020
Kadınlarımıza minnettarız pic.twitter.com/hN5rWUJPGn
Bakan Soylu, Twitter hesabından kadınların önemine ilişkin yaptığı paylaşımda, "Güçlü Türk Kadını, her daim medeniyetimizin, ülkemizin, insanlığın taşıyıcısı olmuştur. Kadınlarımıza minnettarız." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.