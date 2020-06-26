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Türkiye

Bakan Soylu'dan kadınların önemine ilişkin paylaşım

İçişleri Bakanı Soylu, güçlü Türk kadınının, her daim medeniyetin, Türkiye'nin ve insanlığın taşıyıcısı olduğunu belirtti.

Muhammed Boztepe   | 26.06.2020
Bakan Soylu'dan kadınların önemine ilişkin paylaşım

Ankara

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, güçlü Türk kadınının, her daim medeniyetin, Türkiye'nin ve insanlığın taşıyıcısı olduğunu belirtti.

Bakan Soylu, Twitter hesabından kadınların önemine ilişkin yaptığı paylaşımda, "Güçlü Türk Kadını, her daim medeniyetimizin, ülkemizin, insanlığın taşıyıcısı olmuştur. Kadınlarımıza minnettarız." ifadelerini kullandı.

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