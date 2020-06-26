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Bakan Soylu'dan, İdlib Kampanyası'na destek veren Emine Erdoğan'a teşekkür

İçişleri Bakanı Soylu, Sadakataşı Derneği ile Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği aracılığıyla İdlib Kampanyası'na 57 briket ev yardımıyla destek olan Emine Erdoğan'a şükranlarını sundu.

Muhammed Nuri Erdoğan   | 26.06.2020
Bakan Soylu'dan, İdlib Kampanyası'na destek veren Emine Erdoğan'a teşekkür

Ankara

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sadakataşı Derneği ile Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği (TOGEM-DER) aracılığıyla İdlib Kampanyası'na 57 briket ev yardımıyla destek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a şükranlarını sundu.

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi, Sadakataşı ve TOGEM dernekleri vasıtasıyla İdlib Kampanyası'na 57 briket ev yardımında bulundu. Minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

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