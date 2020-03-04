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Bakan Soylu Yunanistan'a geçen göçmen sayısını açıkladı

İçişleri Bakanı Soylu, saat 09.00 itibarıyla Edirne'den Yunanistan'a geçen göçmen sayısının 135 bin 844 olduğunu bildirdi.

Muhammed Boztepe   | 04.03.2020
Bakan Soylu Yunanistan'a geçen göçmen sayısını açıkladı

Ankara

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saat 09.00 itibarıyla Edirne'den Yunanistan'a geçen göçmen sayısının 135 bin 844 olduğunu bildirdi.

Bakan Soylu, Twitter hesabından, Türkiye'den ayrılan göçmen sayılarına ilişkin, "Saat 09.00 itibarıyla Türkiye topraklarından ayrılıp Edirne'den Yunanistan'a geçen göçmen sayısı 135.844." bilgisini paylaştı.

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