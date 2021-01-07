Bakan Soylu: Yunanistan masum insanları ölüme itiyor, Avrupa seyrediyor
Bakan Soylu, Yunan Sahil Güvenlik unsurlarının düzensiz göçmenleri kurtarmak yerine onların hayatlarını tehlikeye atarak Türk kara sularına ittikleri, daha sonra göçmenlerin Türk Sahil Güvenlik unsurlarınca kurtarıldığı görüntüleri paylaştı.
Ankara
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yunanistan masum insanları ölüme itiyor, Avrupa seyrediyor." ifadesini kullandı.
Greece is still pushing innocent people to death and Europe is just watching…— Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) January 7, 2021
Turkish Coast Guard Forces are rescuing lives.
We strongly condemn @Frontex and @Europarl_EN for ignoring this inhuman treatment that stands every day@nmitarakis pic.twitter.com/Nl1cQwMomL
Soylu, Twitter hesabından, Yunan Sahil Güvenlik unsurlarının düzensiz göçmenleri kurtarmak yerine onların hayatlarını tehlikeye atarak Türk kara sularına ittikleri, daha sonra göçmenlerin Türk Sahil Güvenlik unsurlarınca kurtarıldığı ve düzensiz göçmenlerin ifadelerinin yer aldığı görüntüleri paylaştı.
İngilizce ve Türkçe paylaşım yapan Soylu, "Yunanistan, masum insanları ölüme itiyor, Avrupa seyrediyor. Türk Sahil Güvenlik Güçleri, can kurtarıyor. Her gün devam eden bu insanlık dışı davranışa ses çıkarmayan @Frontex'i ve @Europarl_EN'i kınıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.