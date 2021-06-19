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Bakan Soylu: Van'da C-4 patlayıcı düzeneği, Nusaybin'de 1.6 kg plastik patlayıcı ele geçirildi

Sefa Şahin   | 19.06.2021
Bakan Soylu: Van'da C-4 patlayıcı düzeneği, Nusaybin'de 1.6 kg plastik patlayıcı ele geçirildi

Ankara

İçişleri Bakanı Soylu, 17 Haziran'da Van'da durdurulan araçta C-4 patlayıcı ile hazırlanan düzenek, dün Nusaybin'de bir araçta 1.6 kg plastik patlayıcı ele geçirildiğini bildirdi.

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