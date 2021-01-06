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Bakan Soylu: Türk polisi kanunun gereğini yerine getirdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protesto ile ilgili, "Türk polisi kanunun gereğini yerine getirdi. 12 Eylül'e atıf yapanlar, insan hakları siciliniz kapkaradır." ifadelerini kullandı.

Muhammed Boztepe   | 06.01.2021
Bakan Soylu: Türk polisi kanunun gereğini yerine getirdi

Ankara

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, üniversiteye girmeye çalışan Boğaziçili olmayan, terörle iltisaklı, illegal gruplara izin vermeyen Türk polisinin doğru yaptığını belirtti.

Şiddet sonucu Boğaziçi Üniversitesinin kapısının kırıldığını vurgulayan Soylu, şunları kaydetti:

"Polisimiz, kırılan kapıyı güvenlik için plastik malzemelerle tutturdu. İkinci kez yine vandallıkla kapıları kırdılar. Özel güvenlikçilerin kelepçesi ile polisimiz, yine kapıları birbirine tutturdu. Bunu eleştirenlere soruyorum, ne yapılsaydı yani? Terörle irtibatlı illegal grupların üniversiteye girmesine izin mi verilseydi? Polise 'katil' diyenlere göz yumulup 'buyurun geçin mi' denseydi? Terör örgütü marşı okuyanlara üniversite, teslim mi edilseydi? Veya 'Durun lütfen, kapı tamircisi veya çilingir çağıralım' mı denilseydi?

Türk polisi kanunun gereğini yerine getirmiştir. 12 Eylül dönemine atıf yapanlara söylüyorum; demokrasi, hukuk ve insan hakları konusundaki siciliniz kapkaradır. İşi gücü bırakıp ipliğinizi pazara çıkarırız. Ancak milletimize sorumluluğumuz ve yapılacak işimiz var. Devlet olarak, aziz milletimizin desteği ve kanunun verdiği yetki ile kamu düzeni ve güvenini, huzurumuzu bozmaya çalışanlara müsamaha gösteremeyiz."


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