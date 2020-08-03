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Bakan Soylu: Son 10 yılın bayram ortalamalarına göre trafik kazalarındaki oran ciddi şekilde düştü

İçişleri Bakanı Soylu, "Son 10 yılın 5 günlük bayram ortalamalarına göre hem trafik kazalarındaki oran ciddi bir şekilde düşmüştür hem de hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı ciddi oranda düşmüştür." dedi.

Uğur Ulu   | 03.08.2020
Bakan Soylu: Son 10 yılın bayram ortalamalarına göre trafik kazalarındaki oran ciddi şekilde düştü

Balıkesir

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Son 10 yılın 5 günlük bayram ortalamalarına göre hem trafik kazalarındaki oran ciddi bir şekilde düşmüştür hem de hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı ciddi oranda düşmüştür ama bu bize yeterli değildir." ifadelerini kullandı.

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