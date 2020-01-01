Bakan Soylu: Mehmetçik Türkiye'ye kıskaca almaya çalışanlara aman vermedi
İçişleri Bakanı Soylu, Mehmetçiğin, büyük bir mücadele içerisinde terörü korkuttuğunu, Türkiye'ye kıskaca almaya çalışanlara "aman" vermediklerini belirtti.
Hakkari
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bu memleketin üzerine kabus gibi çökmeye çalışanlara inşallah 2020 yılında elimizin tersiyle vurarak öyle bir cevap vereceğiz ki bir daha düştükleri yerlerden kalkamayacaklar." dedi.
Ankara'dan Van'a gelen Bakan Soylu ile Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'i, Ferit Melen Havalimanı'nda Vali Mehmet Emin Bilmez ve diğer ilgililer karşıladı.
Daha sonra kara yolu ile Hakkari'deki Geçitli Jandarma Karakol Komutanlığına gelen Soylu ve beraberindeki heyet, burada Komutanlık hakkında brifing aldı.
Soylu, bir süre sohbet ettiği askerlerle yeni yıla beraber girdi.
Bakan Soylu, askerlere hitap ederek Mehmetçiğin, büyük bir mücadele içerisinde terörü korkuttuğunu, Türkiye'ye kıskaca almaya çalışanlara "aman" vermediklerini söyledi.
Mehmetçiğin Türkiye'nin asayiş, huzur, güvenini sadece sınırların içerisinde değil, sınırların dışından gelecek tehditlere karşı da kendilerini siper ettiğine değinen Soylu, "Kahraman askerlerimiz şehit olma şerefine ererek, gazilik şerefine ererek, bu ülkenin üzerinde kem gözlere olanlara aman vermediler." diye konuştu.
Süleyman Soylu, şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı dileyerek, şunları kaydetti:
"Bu memleketin üzerine kabus gibi çökmeye çalışanlara inşallah 2020 yılında elimizin tersiyle vurarak öyle bir cevap vereceğiz ki bir daha düştükleri yerlerden kalkamayacaklar. Sadece bu coğrafyanın içerisinde değil, bulundukları yer neresiyse hangi inlerde saklanıyorlarsa, hangi kötü ve hain planlarını nerede yapıyorlarsa gereken cevabı vereceğiz. Allah'a şükürler olsun Türkiye'nin gücü de milletimizin duası da iradesi de buna yetmektedir."
Bakanı Soylu, nöbetteki askerin annesiyle görüştü
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'deki Geçitli Jandarma Karakol Komutanlığı'ndaki nöbetçi kulelerini ziyaret etti.
Soylu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Hakkari Valisi İdris Akbıyık, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk ve beraberindeki heyetle Geçitli Jandarma Karakol Komutanlığı'na geldi.
Telefondan görüntülü arama yöntemiyle nöbet tutan bazı jandarma personeliyle görüşen Soylu, personele görevlerinde başarılar diledi.
Bakan Soylu ayrıca Ankara, İstanbul, İzmir ve Diyarbakır valileriyle telekonferans yöntemiyle konuşarak yeni yıllarını tebrik etti.
Daha sonra nöbetçi kulelerini gezen Bakan Soylu, burada askerlerle sohbet etti.
Nöbet tutan Jandarma Uzman Çavuş İbrahim Başboğa'nın annesiyle telefonla görüşen Soylu, "Vatana çok güzel asker yetiştirmişsiniz Allah razı olsun. O nöbetteydi, biz de onu ziyaret ettik. Yeni yıla onlarla girdik. Allah onları size bağışlasın" dedi.
Anne Nuray Başboğa da "Çocuklarımızı düşündüğünüz için çok teşekkür ederim, duygulandım. Sayın Bakanım, iki askerim var biri yanınızda diğeri de Suriye'de." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.