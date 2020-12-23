Euro
9.31
Dolar
7.64
BIST 100
1,417.66
Altın
1,873.73
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Bakan Soylu kaplumbağasından ayrı düşen Eymen'e muhabbet kuşu hediye etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, beslediği kaplumbağasını annesinin bir başkasına vermesinden dolayı duyduğu üzüntüyü sosyal medya hesabından paylaşan Eymen'e muhabbet kuşu hediye etti.

Ömer Olcay   | 23.12.2020
Bakan Soylu kaplumbağasından ayrı düşen Eymen'e muhabbet kuşu hediye etti

Ankara

Emniyet Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Osmaniye Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliğince, Eymen ve ailesine Soylu'nun hediyesi muhabbet kuşu kafesiyle birlikte teslim edildi. 

Eymen'in, Bakan Soylu'dan istediği muhabbet kuşunu aileye teslim eden polis ekipleri, küçük Eymen'in paylaşımı nedeniyle Soylu'nun duygulandığını ve hayvan sevgisinden dolayı Eymen'i kutladığını belirttiler.

Küçük Eymen ve ailesi de Bakan Soylu'ya teşekkürlerini iletti.

Paylaşımda, "Duyarlılığı ve hayvan sevgisi ile örnek olan Eymen'in özel isteğini, Sayın Bakanımız Süleyman Soylu'nun talimatıyla Osmaniye Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliğimiz yerine getirdi. Artık ona arkadaşlık edecek minik bir dostu var." ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 70 bini geçti
Sağlık Bakanı Koca'dan Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Kural için taziye mesajı
İngiltere'de 'Kovid-19'un Güney Afrika kaynaklı daha hızlı yayılan başka bir türü' tespit edildi
Türkiye'de son 24 saatte 19 bin 650 kişinin testi pozitif çıktı, 259 kişi hayatını kaybetti
İsrail'de Kovid-19'un daha bulaşıcı yeni türü saptandı

Benzer haberler

Bakan Soylu kaplumbağasından ayrı düşen Eymen'e muhabbet kuşu hediye etti

Bakan Soylu kaplumbağasından ayrı düşen Eymen'e muhabbet kuşu hediye etti

İçişleri Bakanı Soylu, Yunanistan'ın düzensiz göçmenlere kötü muamelesini görmezden gelen AB'ye tepki gösterdi

Ula Belediye Başkanı İsmail Akkaya son yolculuğuna uğurlandı

İçişleri Bakanı Soylu immün plazma bağışı yaptı

İçişleri Bakanı Soylu immün plazma bağışı yaptı
İçişleri Bakanı Soylu: Örgüte istihbarat sağlayan adamlara, elinde silah yok ve mağarada yaşamıyor diye göz yummuyoruz

İçişleri Bakanı Soylu: Örgüte istihbarat sağlayan adamlara, elinde silah yok ve mağarada yaşamıyor diye göz yummuyoruz
Arnavutluk İçişleri Bakanı istifa etti

Arnavutluk İçişleri Bakanı istifa etti