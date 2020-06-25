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Bakan Soylu: İdlib'e yönelik yardım kampanyasında 13 Ocak'tan itibaren 717 milyon 63 bin 102 lira toplandı

İçişleri Bakanı Soylu, İdlib'e yönelik yardım kampanyasının başlatıldığı 13 Ocak'tan itibaren 717 milyon 63 bin 102 lira toplandığını bildirdi.

Selma Kasap   | 25.06.2020
Bakan Soylu: İdlib'e yönelik yardım kampanyasında 13 Ocak'tan itibaren 717 milyon 63 bin 102 lira toplandı

Ankara

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD Başkanlığında düzenlenen "Sivil Toplum Kuruluşları İdlib İstişare Toplantısı"nda yaptığı açıklamada, İdlib'e yönelik yardım kampanyasının başlatıldığı 13 Ocak'tan itibaren 717 milyon 63 bin 102 lira toplandığını bildirdi. 

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