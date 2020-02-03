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Bakan Soylu Elazığ'da konteyner kent kurulacak alanda inceleme yaptı

İçişleri Bakanı Soylu, Elazığ'daki depremzedeler için konteyner kurulacak alanda incelemelerde bulundu.

Kemal Karadağ,Ergün Haktanıyan   | 03.02.2020
Bakan Soylu Elazığ'da konteyner kent kurulacak alanda inceleme yaptı Fotoğraf: Kemal Karadağ /AA

Elazığ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 24 Ocak'ta gerçekleşen merkezi Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından depremzedelerin mağduriyet yaşamalarını önleyecek tedbirler için başlatılan çalışmalar kapsamında kentteki temaslarını sürdürüyor.

Depremzedeler için geçici barınma alanı olarak kullanılması düşünülen, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesinin faaliyete geçmesinin ardından kullanılmayan Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi binasında da inceleme yapan Soylu, daha sonra Boğaziçi Havacılık ve Teknoloji Koleji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne geçti, yetkililerden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Soylu, depremzedeler için geçici barınma olarak kullanılacak konteyner kentin kurulacağı arazide de incelemede bulundu.

Bakan Soylu'ya Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Elazığ Milletvekili Sermin Balık, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş ve AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu eşlik etti.

Soylu ve Kurum muhtarlarla bir araya geldi

Daha sonra, İçişleri Bakanı Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Elazığ Valiliği'nde düzenlenen bilgilendirme ve değerlendirme toplantısında muhtarla bir araya geldi.

Toplantıda, Elazığ'da depremzedelere yönelik kurulacak konteynerler, çadır alanları, yapılacak deprem yardımları ve yıkılacak ağır hasarlı binalar hakkında bilgilendirme yapıldığı öğrenildi.

Toplantıya, Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım ve Toplu Konut İdaresi Başkanı Ömer Bulut ile yetkililer de katıldı.


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